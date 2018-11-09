من هو مطلق النار بحانة في كاليفورنيا؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشفت السلطات الأمريكية هوية قاتل 12 شخصا في هجوم إطلاق نار استهدف حانة في منطقة ثاوزند أوكس في كاليفورنيا، قائلة إنه يدعى إيان لونغ ويبلغ من العمر 28 عاما.

لونغ خدم في قوات المارينز بين أغسطس/ آب 2008 ومارس/ آذار 2013 وفقا لمعلومات وزارة الدفاع الأمريكية، وخدم في أفغانستان من نوفمبر/ تشرين الثاني ويونيو/ حزيران 2011.

يونغ كان من مرتادي الحانة التي استهدفها، وفقا لتصريحات أدلى بها أحد أصدقائه لـCNN، إلا أن ما لفت أنظار المحققين كان تدوينة نشرها يونغ على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، حيث قال: "آمل أن يصفني الناس بالمجنون (مع وجه ضاحك) ألن يكون هذا مثيرا للسخرية؟ أنا مجنون، ولكن الأمر الوحيد الذي يقوم به الناس بعد حوادث إطلاق النار هو الآمل والصلوات أو سنتذكركم.. هذا في كل مرة.."

ووفقا لسكان في الحي الذي يقيم فيه لونغ، فإن الأخير عاش مع أمه، التي عبرت مرارا عن قلقها مما قد يفعله ابنها، لافتين إلى أن الأم "عاشت في خوف" وأنها لم تكن تعلم ما يمكنها القيام به لمساعدته.