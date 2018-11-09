(CNN)-- كشفت السيدة الأولى الأمريكية السابقة، ميشيل أوباما، عن سبب كرهها للرئيس دونالد ترامب، بالإضافة إلى الحديث عن تفاصيل حياتها الشخصية قبل وأثناء فترة وجودها في البيت الأبيض، في مذكراتها المرتقبة تحت عنوان "Becoming"، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الخميس.

وتقول ميشيل أوباما إنها لن "تسامح ابدا" ترامب بسبب الشائعات التي نشرها وتشكك في شرعية شهادة ميلاد الرئيس الأمريكي السابق، باراك اوباما، التي قالت إنها هددت سلامة عائلتها.

وكتبت الصحيفة التي حصلت على نسخة مبكرة من الكتاب، الذي سيصدر، الثلاثاء المقبل: "ماذا لو أن شخصًا لديه عقل غير مستقر حمل بندقية وسافر إلى واشنطن؟ وماذا لو ذهب هذا الشخص للبحث عن فتياتنا؟". ووصفت ميشيل أوباما الرئيس ترامب بـ"التهور"، مضيفة أنه "كان يعرض سلامة عائلتي للخطر، ولهذا فإنني لن أسامحه أبداً".

وكتبت ميشيل أوباما في مذكراتها أن الحركة المزعومة المسماة "birther" كانت "مجنونة ومفعمة بالحيوية، بالطبع، التعتيم الأساسي وكراهية الأجانب لا يكاد يخفيان، ولكنه كان خطيراً أيضاً"، حسب تعبيرها.

بدوره، رد ترامب على مذكرات أوباما، صباح الجمعة، قائلا للصحفيين: "لقد دفعت الكثير من المال لكتابة كتاب وهم دائما يتوقعون جدلاً قليلاً". وأضاف أنه لن يغفر لزوجها باراك أوباما "ما فعله بجيشنا الأمريكي".

وأوضح ترامب: "أنا لن أسامحه أبداً بسبب ما فعله بطرق أخرى كثيرة"، مستمرا في حديثه: "ما فعله بجيشنا جعل هذا البلد غير آمن بالنسبة لك أنت وأنتم"، وفقا لتعبيره.