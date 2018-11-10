شرطة أستراليا: منفذ هجوم الطعن يدعى حسن علي وله صلات بداعش

ملبورن، أستراليا (CNN)—كشفت شرطة فكتوريا الأسترالية، السبت، أن منفذ هجوم الطعن في ملبورن، الجمعة، يدعى حسن خالد علي، لافتة إلى أن هناك صلات له مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش".

وبينت الشرطة أن صلة المهاجم تميل إلى أنه متأثر بالتنظيم عوضا عن أنه على تواصل مباشر معهم على ما يبدو، لافتة إلى أن المحققين تواصلوا مع زوجته، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ويذكر أن الهجوم أودى بحياة شخص وجرح اثنين آخرين لا يزالان يتلقيان العلاج، في حين أعلنت الشرطة الأسترالية وفاة منفذ الهجوم متأثرا بجراح أصيب بها بعد محاولته مهاجمة عناصر بالشرطة بعد عمليته.

ويذكر أن داعش تبنى الهجوم في بيان منسوب نشرته وكالة أعماق التي تعتبر الذراع الإعلامية للتنظيم، وفقا لما نقلته مجموعة سايت الاستخباراتية، وهو ما لا يمكن لـCNN التأكد منه بشكل مستقل.