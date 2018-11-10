دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعاد فريق التواصل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، نشر مقطع فيديو متداول لـ"تجنب طلاب إيرانيين الدوس على علم أمريكا وضعته السلطات في طريقهم".

جاء ذلك في تغريدة نشرها الفريق على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وقال فيه: "مقطع متداول يظهر طلبة ايرانيين يتجنبون السير فوق العلم الأميركي، الذي وضعته سلطات النظام الإيراني في طريقهم على ما يبدو.. النظام في إيران ينتمي الى القرون الوسطى، لكن الشعب الإيراني متحضر".

وكان المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية، برايان هوك، قال في تصريحات سابقة، إن إيران مُنحت الفرصة الأفضل على الإطلاق من قبل أمريكا عبر توقيع الاتفاق النووي معها لكنها لم تستغل ذلك، ورأى أن الشعب الإيراني يدرك أن تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد سببها النظام الإيراني وليس أمريكا، وفقا لتصريحات نقلتها السفارة الأمريكية في الإمارات، الأربعاء.

وقال هوك: "عانى الشعب الإيراني من سوء الإدارة الاقتصادية لأكثر من 39 عاما، يعلم الإيرانيون جيدا أن سبب مشاكلهم الاقتصادية هو النظام الإيراني وليس الولايات المتحدة الأمريكية".