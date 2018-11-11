لندن.. اعتقال وترحيل محتمل لمرأة انفقت 21 مليون دولار في متجر هارودز

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لندن، المملكة المتحدة (CNN)—اعتقلت السلطات البريطانية، زاميرا حاجيفا، زوجة مصرفي مسجون في أذربيجان، انفقت 16 مليون جنيه إسترليني (نحو 21 مليون دولار) في متجر هارودز على مدى عقد من الزمن، حيث تواجه ترحيلا محتملا من البلاد.

وتخضع حاجيفا للمساءلة ضمن قانون "الثراء غير المبرر" لوكالة الجرائم الوطنية، وطلب منها تفسير كيف تمكنت من دفع تكلفة عقارين بقيمة 22 مليون جنيه إسترليني (نحو 29 مليون دولار) وفقا لما نقلته وكالة بريس اسوسيشن البريطانية في أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت شرطة المتروبوليتان البريطانية لـCNN إن حاجيفا البالغة من العمر 55 عاما مطلوبة في أذربيجان بقضايا تزوير وأنها وقفت أمام محكمة وستمينيستر في جلسة بتاريخ الـ30 من أكتوبر/ تشرين الأول.

ويذكر أن زوج حاجيفا واسمه جاخانغير حاجيف كان رئيس بنك أذربيجان الدولي المملوك للدولة في الفترة ما بين العام 2001 و2015، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما بقضايا الاحتيال والاختلاس وفقا للوكالة البريطانية.