حرائق كاليفورنيا تدمر منازل مشاهير ونجوم بـ"هوليوود"

عدة قتلى في 3 حرائق غابات في كاليفورنيا

(CNN)-- أجبرت حرائق الغابات المميتة التي تمزق كاليفورنيا مئات الآلاف من السكان على الإخلاء، بمن في ذلك بعض المشاهير الذين فقدوا منازلهم بسبب الحرائق.

نيل يونغ وروبن ثيك وجيرارد بتلر ومايلي سايروس هم من بين الأشخاص الذين فقدوا منازلهم شمال لوس أنجلوس بجنوب ولاية كاليفورنيا، وفقاً لما ذكرته منشورات هؤلاء المشاهير على الإنترنت.

ونشر بتلر صورة على تويتر لبقايا منزله المتفحم في ماليبو، وشكر رجال الاطفاء على شجاعتهم.

من جانبه، نشر ثيك بياناً على إنستاغرام وشكر رجال الإطفاء والمتطوعين الذين “خاطروا بحياتهم في محاولة لإنقاذ وطننا“.

أما قالت سايروس فعردت على تويتر إنها تشعر” بدمار كامل” بسبب الحرائق التي تؤثر على مجتمعها.

وأشارت في تغريدة لاحقة إلى الطرق التي يمكن أن يُساعد بها الأشخاص المتأثرين بالحرائق.