(CNN)-- اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسرائيل "بالنفاق" والفشل في الالتزام بأي اتفاقيات، بعد يوم واحد من تصاعد حاد في العمليات العسكرية أسفرت عن مقتل ضابط إسرائيلي من القوات الخاصة وقائد عسكري للحركة.

وقال موسى أبو مرزوق، وهو عضو بارز في المكتب السياسي لحماس، في بيان صدر، صباح الاثنين، إن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة "كشفت عن سلوك الاحتلال الإسرائيلي المنافي مع ما تقوله للمجتمع الدولي".

كانت القوات الإسرائيلية الخاصة داخل غزة فيما وصفه الجيش بأنه "نشاط تشغيلي"، وقدمت تفاصيل قليلة أخرى عن العملية. ويأتي هذا الاشتباك بعد أيام فقط من إرسال قطر، القريبة من حركة حماس ، 15 مليون دولار نقداً إلى غزة للتخفيف من الأزمة الإنسانية في القطاع الساحلي وإعادة الهدوء على طول حدود غزة. وتم تنسيق النقل مع إسرائيل.

ويقول أبو مرزوق إن تم رصد عناصر القوات الإسرائيلية في سيارة مدنية في غزة على أيدي أفراد من كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس. وعند اكتشافها، حاولت القوات الفرار من غزة تحت غطاء من الغارات الجوية الإسرائيلية، حسب تعبيره. وفي تبادل العمليات العدائية التي أعقبت ذلك، فقد قُتل قائد عسكري من حماس وضابط من القوات الخاصة الإسرائيلية. كما قتل ستة فلسطينيين آخرين، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.