قتلى وجرحى في تفجير انتحاري أمام مدرسة أفغانية

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كابول، أفغانستان (CNN)-- أعلن نصرت رحيمي، نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الأفغانية، في تصريحات لـCNN، مقتل 6 أشخاص وإصابة 20 آخرين إثر تفجير انتحاري شهدته العاصمة كابول.

ومن بين الضحايا الـ6، 3 نساء ورجلين وضابط شرطة واحد، وفقا لتصريحات رحيمي. وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية قد قال لـCNN إن "مهاجما انتحاريا فجر نفسه في العاصمة الأفغانية، الإثنين وقت الغداء".

وفجر الانتحاري نفسه بالقرب من نقطة تفتيش للشرطة في منطقة كابول المركزية 1، أمام مدرسة ثانوية فرنسية أفغانية.

ووقع الهجوم بالقرب من بعض المتظاهرين الذين كانوا يتظاهرون ضد الوضع الأمني في غزنة وأوروزجان.