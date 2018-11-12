ماذا ناقش ترامب مع بوتين وماكرون وميركل على الغداء؟

(CNN)-- ناقش الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عدة قضايا رئيسية مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال مأدبة غداء في قصر الإليزيه، بحسب متحدثة البيت الأبيض سارة ساندرز.

وقالت ساندرز للصحافيين المسافرين مع الرئيس عن "الغداء"، إنه "جلس (ترامب) مع الرئيس ماكرون والمستشارة ميركل والرئيس بوتين والعديد من زعماء العالم الآخرين".

وأضافت: "ناقش الزعماء مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك معاهدة الأسلحة النووية، سوريا، التجارة، الوضع في المملكة العربية السعودية، العقوبات، أفغانستان، الصين وكوريا الشمالية".

واعتبرت ساندرز أنه "كانت لديهم مناقشات جيدة ومثمرة للغاية خلال الغداء الذي استمر ساعتين"، والذي عقد في المقر الرسمي للرئيس الفرنسي.

وذكرت وكالات الأنباء الرسمية الروسية أن هناك تبادلاً موجزاً بين ترامب وبوتين في احتفالات الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى في باريس يوم الأحد.

وأفادت وكالة "ريا نوفوستي" أن بوتين كان يرد بالإيجاب عندما سئل عما إذا كان قادرا على التحدث مع ترامب في اجتماع في قصر الإليزيه مع قادة أجانب آخرين.

وعندما سئل الرئيس كيف سار الحوار، أجاب بوتين: "حسناً". وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الزعيمين استطاعا تبادل المجاملات خلال مأدبة غداء العمل.