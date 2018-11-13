أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت CNN أنها سترفع دعوى قضائية على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وعدد من مساعديه، مطالبة بإعادة منح تصريح الدخول إلى البيت الأبيض لمراسلها، جيم أكوستا، الذي وصفه ترامب بـ"الفظ والوقح"، بعد أن كان يوجه له أسئلة خلال مؤتمر صحفي، قبل أن يتم سحب تصريح الدخول منه إلى البيت الأبيض.

ففي بيان أصدرته الشبكة، الثلاثاء، أكدت CNN أن الدعوى تأتي ردا على سحب صريح دخول أكوستا للبيت الأبيض الأسبوع الماضي، وتشير الشبكة إلى حدوث تجاوز بحق مراسلها، وخرق لحق CNN المكتسب من التعديل الأول والخامس في الدستور الأمريكي.

وتم رفع الدعوى في محكمة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، صباح الثلاثاء، وفقا لما ذكرته المتحدثة باسم CNN، وسيكون كل من أكوستا والشبكة مدعين، في حين أن قائمة المتهمين ستشمل ترامب وجون كيلي وسارة ساندرز وبيل شاين وجوزيف كلانسي والضابط الذي قام بسحب تصريح المراسل، الأربعاء الماضي.

وتم تحديد المتهمين الستة لضلوعهم في حرمان أكوستا من دخول البيت الأبيض، كما أن ساندرز كانت قد رحبت بقرار سحب تصريح أكوستا، متهمة إياه بالتصرف بشكل غير لائق خلال مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي.

وكانت CNN وعدة مؤسسات صحفية قد طالبت بضرورة إعادة التصريح للمراسل، كما أن الشبكة بعثت برسالة للبيت الأبيض تطالب فيها بإعادة التصريح لأكوستا وتهدد برفع دعوى قضائية ضد البيت الأبيض.

وتطالب CNN في قضيتها بإصدار أمر قضائي ابتدائي في أقرب وقت ممكن يسمح لأكوستا بالعودة إلى البيت الأبيض فورا، بالإضافة إلى تعهد تفرضه المحكمة بضمان عدم سحب التصريح منه مستقبلا، وذلك حسب بيان الشبكة.

وكان ترامب قد تعهد لـCNN بعدم طرد المراسلين من البيت الأبيض في حال تم انتخابه، وذلك خلال حملته الانتخابية، وهو الأمر الذي لم يلتزم به الرئيس الأمريكي.