أمر قضائي يلزم البيت الأبيض بإعادة تصريح مراسل CNN جيم أكوستا

(CNN)-- أمر القاضي الاتحادي الأمريكي تيموثي جاي كيلي البيت الأبيض بإعادة التصريح الصحفي الخاص بمراسلنا الزميل جيم أكوستا.

ويعد الحكم انتصارا مبدئيا لـCNN في قضيتها المرفوعة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من كبار مساعديه.

وبموجب الأمر القضائي، فإن ذلك يعني أن أكوستا سيحصل على حق الدخول إلى البيت الأبيض لفترة قصيرة على الأقل. فضلا عن كونه يعني أن قرار ترامب الصادر بحق مراسلنا كان غير دستوري. وسيساهم الأمر القانوني في حماية المراسلين من الانتقام من قبل إدارة ترامب.

وفي دعواها، أشارت CNN إلى أن "إلغاء أوراق اعتماد أكوستا ليس سوى البداية"، لافتة إلى أن ترامب قد هدد بتجريد المراسلين الآخرين من تصاريحهم الصحفية أيضًا.

وهذا هو أحد الأسباب التي جعلت معظم المنظمات الإخبارية الرئيسية في البلاد تدعم قضية CNN، مما جعلها اختباراً هاماً لحرية الصحافة.

لكن القاضي سيحكم على كل ذلك لاحقًا. ومن المرجح أن تعقد جلسات استماع أخرى في الأسابيع القليلة القادمة، وفقا لمحامي CNN.

وكان البيت الأبيض قد اتخذ خطوة غير مسبوقة بتعليق تصريح أكوستا بعد أن دخل في سجال مع ترامب في المؤتمر الصحفي الذي عقد في منتصف الأسبوع الماضي. وسعت CNN بشكل خاص إلى الانتظار لعدة أيام بشأن قرارها قبل رفع الدعوى، الثلاثاء الماضي.

ومن بين المتهمين ترامب، والمتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، ورئيس هيئة الأركان جون كيلي. وسمع كيلي الحجج الشفهية من كلا الجانبين بعد ظهر الأربعاء.

وكان كيلي، الذي عينه ترامب، والذي كان شغل مقعده في الحكومة الفيدرالية منذ أكثر من عام، فضوليًا للغاية في جلسة الاستماع يوم الأربعاء، حيث طرحت أسئلة صعبة من الجانبين، وراجع بشكل عميق بعض حجج CNN.

ثم قال إنه سيصدر حكما بعد ظهر يوم الخميس. وقد أجل الجلسة في وقت لاحق حتى صباح الجمعة، تاركاً الطرفين يتساءلون عن سبب التأخير.

في الأماكن العامة، استمر البيت الأبيض في القول بأن أكوستا يستحق القائمة السوداء لأنه كان شديد العدوانية في المؤتمر الصحفي.

وفي حديثه مع روبرت كوستا في أحد فعاليات "واشنطن بوست لايف" يوم الخميس، قالت مسؤولة الاتصالات في البيت الأبيض، مارشال شلايب، إن المؤتمرات الصحفية لها "ديكور معين"، وادعت أن أكوستا انتهك ذلك الأمر.

وقالت: "في هذا الحادث بالتحديد، لن نتسامح مع السلوك السيئ لهذا المراسل". وكررت ذكر "السلوك السيء" عدة مرات.

وعندما سأل كوستا عما إذا كان البيت الأبيض يدرس إلغاء التصاريح الصحافية الأخرى. قالت: "لن أدخل في أي مداولات داخلية تحدث".

في المحكمة يوم الأربعاء، جادل محامي وزارة العدل جيمس بورنهام بأن البيت الأبيض وترامب لديهما الحق القانوني لطرد أي مراسل في أي وقت ولأي سبب - وهو موقف يمثل استراحة مثيرة من عقود من التقاليد.

وفي معرض رده على سؤال افتراضي من كيلي، قال بورنهام إنه سيكون من القانوني تماما أن يلغي البيت الأبيض تصريح الصحفي إذا لم يتفق مع تقاريره. وقال: "كمسألة قانونية ... نعم".

وقالت رابطة مراسلي البيت الأبيض - التي تمثل صحفيين من عشرات المنافذ المختلفة - إن موقف الحكومة "خاطئ" و"خطير".

وكتب محامو الرابطة في تقرير موجز يوم الخميس "ببساطة، إذا كان للرئيس أن يكون لديه السلطة التقديرية المطلقة لتجريد مراسل، فإن التأثير المريع سيكون شديدًا".