روسيا: بنس أثار مسألة التدخل بالانتخابات الأمريكية مع بوتين

موسكو، روسيا (CNN) – قال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، إن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي قد أثار مسألة التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الأسبوع الماضي في سنغافورة.

ورأى بيسكوف، خلال برنامج حواري على قناة روسية حكومية، أن المسؤولين الأمريكيين تعاملوا مع مسألة التدخل بالنتخابات وكأنها "شعار" خلال محادثاتهم مع المسؤولين الروس.

وتابع المتحدث باسم الكرملين قائلاً: "الدولة الروسية لم يكن لديهم وليس لديهم ومن غير الممكن أن يكون لهم أي صلة بالتدخلات" فيما يتعلق بالعملية الانتخابية للبلدان الأخرى.

وأشار بيسكوف إلى أنه لم يكن هنالك أي "توصل إلى نتائج"، مما يستدعي "انتظار الاجتماع الآخر بين الرئيسين"، إذ من المتوقع أن يجتمع بوتين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة "المجموعة 20" في العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس، في وقت لاحق من هذا الشهر، بحسب ما قاله مسؤولون روس.