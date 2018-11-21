حوت نافق في إندونيسيا ابتلع 1000 قطعة من البلاستيك بوزن 6 كغ

(CNN)-- في أحدث تذكير بمخاطر التلوث في محيطاتنا، تم العثور على حوت نافق في إندونيسيا يحمل 6 كيلوغرامات من النفايات البلاستيكية في معدته.

وعثر على حوت العنبر، وهو بطول 31 قدماً، بالقرب من جزيرة كابوتا في حديقة واكاتوبي الوطنية.

ووجد مسؤولو الحديقة على أكياس وقناني بلاستيكية وصنادل و115 كوباً بلاستيكياً في معدة الحوت، بالإضافة إلى كيس يحتوي على أكثر من 1000 قطعة من الخيوط.

“رغم أننا لم نتمكن من استنباط سبب النفوق، فإن الحقائق التي نراها تكون فظيعة حقًا“، هذا ما قاله دوي سوبرابتي، منسق الحفاظ على الحياة البحرية في منظمة “الحياة البرية في العالم“، في تصريح لشبكة CNN.

اكتشاف الحوت كان في منطقة تحظى بشعبية كبيرة بين السياح، ويأتي في وقت يتزايد فيه القلق بشأن تأثير التلوث البلاستيكي على الحياة البحرية.