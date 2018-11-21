انتخاب جونغ يانغ رئيساً للإنتربول.. وانتخاب لواء إماراتي ضمن الأعضاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تم انتخاب الكوري الجنوبي، كيم جونج يانغ، رئيساً جديداً للإنتربول بعد التصويت في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لما ذكره حساب الإنتربول الرسمي على تويتر، الأربعاء.

وكان من المتوقع أن الوزير السابق بالداخلية الروسية، ألكساندر بروكوبتشوك، سيكون الرئيس التالي، رغم المخاوف بأن موسكو كانت تستخدم الوكالة الدولية لاستهداف منافسين سياسيين.

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كما بارك وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في تغريدة نشرها، الأربعاء، للواء أحمد ناصر الريّسي إنتخابه عضواً في اللجنة التنفيذية للإنتربول، مشيراً إلى المشاركات الإماراتية في المنظمات الدولية مرآة لنجاح الإمارات.