إيران تعلن عن قرب تدشين غواصة محلية: "ستذهل الأعداء"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال قائد القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني، الأدميرال حسين خانزادي، الجمعة، إنه "سيتم خلال الأسبوع القادم تدشين مدمرة وطنية الصنع في مياه جنوب إيران".

وأعلن الأدميرال خانزادي، في كلمة له قبيل صلاة الجمعة بمدينة جرجان، شمال البلاد، أنه "سيتم قريبا أيضا تدشين غواصة متطورة محلية الصنع تماما ومزودة بأحدث الأجهزة، لتضاف إلى إمكانيات البلاد الدفاعية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

ويرى أن "إطلاق هذه الغواصة سيذهل الأعداء؛ لما فيها من تقنية حديثة ومتطورة ليس بإمكانهم أن يتصوروها"، حسب قوله.