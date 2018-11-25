قادة الاتحاد الأوروبي يؤيدون اتفاق خروج بريطانيا

أولاً بريكسيت ثم ترامب.. والآن إيطاليا تستعد لتغيير وجه العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أيد قادة الاتحاد الأوروبي، الأحد، على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد بشقيه "الانسحاب من الاتفاق والإعلان السياسي حول مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا"، وفقا لتغريدة نشرها دونالد تاسك، رئيس مجلس الاتحاد.

01:19 ما هي تطورات الـ"بريكسيت"؟ وما هي النقاط المتفق عليها؟

ووصلت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، الأحد إلى مبنى أوروبا في العاصمة البلجيكية، بروكسل بعد إعلان الاتحاد تأييد الاتحاد لخروج بريطانيا أو ما بات يعرف إعلاميا بـ"بريكزت".

وفي سياق متصل، قال الوزير الأول بإسكتلندا، نيقولا ستورغيون إن الرسالة المفتوحة التي وجهتها تيريزا ماي طالبة من البريطانيين دعم اتفاق بريكزت "يائسة" وتفتقر للحقيقة، لافتا على أن الاتفاق الذي وافق الاتحاد الأوروبي عليه، الأحد "اتفاق سيء" على حد تعبيره.

ويذكر أن قادة الدول الأوروبية عقدوا في بروكسل، الأحد، قمة استثنائية أطلقت عليها وسائل إعلام اسم "قمة الطلاق" للمصادقة على الاتفاق بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.