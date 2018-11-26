بعد السعودية.. ترامب: على أوروبا أن تدفع ثمن الحماية العسكرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد تصريحاته المتكررة التي طالب فيها المملكة العربية السعودية بأن تدفع للولايات المتحدة ثمن حمايتها، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة مماثلة إلى دول الاتحاد الأوروبي لكي تدفع مقابل حمايتها العسكرية.

وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، مساء الأحد، إن "أوروبا عليها أن تدفع حصة عادلة من أجل حمايتها العسكرية. الاتحاد الأوروبي استغلنا لسنوات طويلة على صعيد التجارة، وبعدها لا يقدمون التزاماتهم العسكرية عبر الناتو (حلف شمال الأطلسي)، الأمور يجب أن تتغير سريعا".

وفي تغريدة سابقة، قال ترامب إن "الاحتجاجات الفرنسية الكبيرة والعنيفة لا تأخذ في حسبانها كيف كان التعامل سيئا مع الولايات المتحدة من قبل الاتحاد الأوروبي بالنسبة للتجارة والثمن المعقول للحماية العسكرية العظيمة التي نوفرها، هذان الموضوعان يجب معالجتهما قريبا".

وخرجت في عدة مدن فرنسية، بينها العاصمة باريس، مساء السبت، احتجاجات كبرى ضد ارتفاع تكاليف الوقود ونظام دفع الضرائب والسياسات الاقتصادية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وشهدت الاحتجاجات بعض أعمال العنف والمواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.