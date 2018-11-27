ماكرون يدين "عنف" المتظاهرين: لا تخفيض لأسعار الوقود

لندن (CNN)-- أدان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، المتظاهرين الذين قاموا بأعمال عنف؛ احتجاجا على رفع أسعار الوقود في البلاد.

وفي حديثه في باريس، صباح الثلاثاء، قال ماكرون إن حركة الاحتجاج على ارتفاع أسعار الوقود قد أدت إلى "مظاهرات هامة"، ولكنها أدت أيضا إلى "عنف غير مقبول" في بلاده.

وأضاف: "أنا لا أحبط أولئك الذين شاركوا في العنف مع أولئك المواطنين الذين يريدون إيصال رسالة".

وتابع: "أولئك الذين اعتادوا على السياسة يتوقعون مني التخلي. ولكن هذا هو بالضبط؛ لأننا قمنا بذلك دائماً حتى لا نستطيع القيام بذلك اليوم. لن نغير المسار"، وفقا لتعبيره.

كما قال ماكرون إنه لن يخفض أسعار الوقود، موضحا خلال حديثه في قصر الإليزيه بباريس: "لا يمكننا أن نكون مؤيدين للبيئة يوم الاثنين وضد ارتفاع أسعار الوقود في اليوم التالي".