بعد إقراره بأنه مذنب.. ترامب: كوهين "ضعيف للغاية"

واشنطن (CNN)-- رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأنباء التي تشير إلى أن محاميه السابق مايكل كوهين أقر بأنه مذنب في الإدلاء بتصريحات كاذبة للكونغرس حول التحقيق الخاص بروسيا.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين، الخميس، وصف ترامب محاميه السابق بأنه "ضعيف للغاية".

وقال ترامب للصحفيين في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض قبل مغادرته إلى عاصمة الأرجنتين بوينس آيرس: "إنه شخص ضعيف."

وأضاف ترامب: "لقد أُدين بسجن طويل الأجل إلى حد ما بأمور لا علاقة لها بمؤسسة ترامب"، مستشهداً بقضايا كوهين القانونية مع الرهون العقارية ومصلحة الضرائب.

وتكهن ترامب بأن "ما يحاول القيام به هو الحصول على جملة مخففة" من الأحكام.