ترامب يلغي القمة المرتقبة مع بوتين على هامش قمة العشرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، إلغاء القمة المرتقبة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك على هامش قمة العشرين.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه الرئيس الأمريكي عبرحسابه على موقع "تويتر"، مشيرا إلى أن قراره يعود إلى الأزمة الروسية الأوكرانية التي اندلعت مؤخرا.

وقال ترامب إنه "استناداً إلى حقيقة أن السفن والبحارة لم تتم إعادتهم من روسيا إلى أوكرانيا، فقد قررت أنه من الأفضل لجميع الأطراف المعنية إلغاء اجتماعي المقرر سابقاً في الأرجنتين مع الرئيس فلاديمير بوتين".

واختتم ترامب تغريدته على موقع "تويتر"، بقوله: "أتطلع إلى قمة ذات معنى مرة أخرى بمجرد حل هذا الوضع!"، حسب تعبيره.

في الوقت نفسه، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، للصحفيين بأن ترامب اتخذ القرار وهو على متن الطائرة بإلغاء الاجتماع مع بوتين، بعد التشاور مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ورئيس هيئة الأركان جون كيلي، ومستشار الأمن القومي جون بولتون.

وقالت ساندرز أيضا إن الاجتماعات في مجموعة العشرين مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان أردوغان ستكون الآن اجتماعات جانبية ومغلقة أمام الصحافة.

ولم تكن ساندرز على علم بالاتصال بين ترامب وبوتين قبل اتخاذ هذا القرار. فيما كان التواص مع بولتون على الهاتف وهو بالبرازيل، في حين كان كيلي وبومبيو على متن طائرة ترامب.