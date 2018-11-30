رئيس الأرجنتين يدعو لتعزيز الحوار واحترام الاختلاف بقمة العشرين

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- رحب الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، الجمعة، بمن حضورا فعاليات افتتاح قمة مجموعة العشرين، التي تستضيفها بلاده.

ودعا ماكري إلى تعزيز الحوار مع السماح أيضا باحترام الاختلافات، مشيرا إلى أن "العالم يجب أن يعرف أن المشاكل العالمية تتطلب حلولا عالمية وأن مشاكل مثل مستقبل الوظائف والتحكم في المناخ لا يمكن حلها بشكل فردي".

وشدد ماكري على إيجاد حلول لهذه المشاكل، قائلاً: "الحوار، الحوار، الحوار، نحن هنا لدفع حدود المستحيل". وقال إنه رغم اختلاف العديد من الدول، إلا أنها تتفق على تعزيز التنمية المستدامة.

وأضاف ماكري أن مستقبل الوظائف، والبنية الأساسية للتنمية، ومستقبل الغذاء المستدام، ومراقبة المناخ، والتجارة الدولية من بين الموضوعات العديدة التي ستناقش.

وفي نهاية كلمته الافتتاحية لبدء الجلسة الأولى، تذكر ماكري رئيس جنوب أفريقيا الراحل نلسون مانديلا وجهوده لمحاربة الفقر.