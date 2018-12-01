أمير الكويت يعزي في وفاة جورج بوش الأب: مواقفه مشرفة وشجاعة

نشر ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف أمیر دولة الكويت، الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مواقف الرئيس الأمريكي الراحل، جورج بوش الأب بـ"التاریخیة المشرفة والشجاعة".

جاء ذلك في برقية تعزية بعثها أمير الكويت إلى الرئیس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، أعرب فيها باسمه وباسم دولة الكویت حكومة وشعبا عن "خالص التعازي وصادق المواساة" بوفاة جورج بوش الأب الرئیس الحادي والأربعین للولایات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية ما جاء في برقية العزاء، حيث استذكر أمير البلاد مواقف جورج بوش الأب "التاریخیة المشرفة والشجاعة تجاه دولة الكویت ورفضه للاحتلال العراقي لدولة الكویت منذ الساعات الأولى".

كما لفت أمير الكويت إلى "القرارات المصیریة التي اتخذتها الإدارة الأمریكیة" تحت قیادة جورج بوش الأب، فضلا عن إشادته بـ"دوره المحوري في تشكیل التحالف الدولي بتفویض من الأمم المتحدة لتحریر دولة الكویت؛ حتى تم تحریرها، والتي ستظل ماثلة في ذاكرة أهل الكویت جمیعا ولن تنسى".

00:32 أبراج الكويت في حداد على رحيل جورج بوش الأب

وتحدث عن جهوده في "تعزیز دور بلاده لخلق نظام دولي جدید یقوم على العدالة والمساواة بین الدول"، راجیا له "الرحمة" وللشعب الأمریكي ولأسرة الرئیس الراحل "جمیل الصبر وحسن العزاء".

كما بعث أمير الكويت ببرقیة تعزیة للرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبلیو بوش، الرئیس الثالث والأربعین للولایات المتحدة، أعرب فيها عن "خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والده"، مستذكرا "مواقفه التاریخیة والنبیلة في رفضه للاحتلال العراقي الغاشم منذ اللحظات الأولى ووقوفه إلى جانب دولة الكویت ونصرة قضایاها العادلة، ودوره في تشكیل التحالف الدولي بتحریر دولة الكویت والتي لن ینساها الشعب الكویتي، وستظل ماثلة في ذاكرتها، راجیا له الرحمة ولأسرته جمیل الصبر وحسن العزاء"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية.