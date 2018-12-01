وفاة الرئيس الـ41 لأمريكا جورج بوش الأب عن عمر 94 عاما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن جيم ماكغارث، المتحدث باسم عائلة بوش، عن وفاة جورج هيربيرت بوش، الرئيس الـ41 للولايات المتحدة الأمريكية، عن عمر 94 عاما.

بوش الأب كان له باع طويل في السياسة الأمريكية حيث كان ابن سيناتور بالكونغرس الأمريكي، وخدم بدوره كسيناتور جمهوري وتمرس في العلاقات الدبلوماسية وشغر منصب رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA".

على صعيد الشرق الأوسط، برز اسم بوش الأب في عدد من الأحداث الدولية لعل من أبرزها قراره العام 1990 بالتدخل وإخراج قوات الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين من الكويت، حيث ترأست الولايات المتحدة الأمريكية تحالفا دوليا ضم 400 ألف جندي أمريكي لإخراج العراقيين من الكويت.

أما على الصعيد الدولي، فبرز أسم بوش الأب في عدد من المحافل لعل من أبرزها فرضه عقوبات اقتصادية على الصين العام 1989 بعد قيام الحكومة الصينية بقمع متظاهرين في ساحة تيانمين في العاصمة، بكين.