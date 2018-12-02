الحكومة الفرنسية تتعهد بـ"رد حازم" على الاحتجاجات العنيفة

نشر الأحد ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2018

باريس، فرنسا (CNN)-- قال وزير العدل الفرنسي، نيكول بيلوبيه، الأحد، إنه "سيكون هناك رد حازم للغاية من نظام العدالة الجنائية" موجه ضد المتورطين من أصحاب "السترات الصفراء، الذين خرجوا للاحتجاج، السبت، ضد ارتفاع أسعار الوقود في باريس.

وجاءت تصريحات وزير العدل الفرنسي خلال مؤتمر صحفي قال خلاله إنه "سيتم إخضاع الكثير من الأشخاص للمحاكمة الفورية غدًا (الاثنين)".

وأضاف وزير العدل الفرنسي في معرض تصريحاته "سيحال ثلثا 372 شخصا محتجزا إلى قاض". وردا على سؤال حول احتمال فرض حالة الطوارئ، قال: "لست متأكدا من أننا وصلنا إلى هذه المرحلة بعد. أعتقد أن هناك خيارات أخرى".

01:06 اعتقالات وإصابات في احتجاجات "السترات الصفراء" بباريس

وعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعًا أمنيًا طارئًا مع كبار المسؤولين، الأحد، بعد ساعات فقط من عودته من اجتماع مجموعة العشرين في الأرجنتين.

وفي بيان مكتوب، أشاد ماكرون بعناصر فرق إنفاذ القانون والإنقاذ الذين "أظهروا شجاعة بلا هوادة طوال النهار والمساء"، وفقاً لما كشفت عنه الرئاسة الفرنسية، الأحد.

كما جاء في البيان أن ماكرون "شدد على أهمية المتابعة القضائية حتى لا يظل أيا من الأفعال المرتكبة بلا عقاب".