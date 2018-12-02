تيريزا ماي: 9 أيام لإنقاذ صفقة بريكست

نشر الأحد ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2018

لندن (CNN)-- قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، إنه ليس هناك سوى 9 أيام لإنقاذ صفقة بريكست، وأن فترة ما قبل التصويت على هذه الاتفاقية في 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري ستكون "الأهم بتاريخ هذا البلد في السنوات الأخيرة".

وكررت ماي في حديثها أنه كانت هناك "صفقة واحدة فقط على الطاولة"، لافتة إلى أن الاختيار سيكون بين "مستقبل أكثر إشراقا" أو المزيد من "عدم اليقين والانقسام".

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية أيضا لصحيفة "صنداي تايمز" إنها اجتمعت مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في قمة مجموعة العشرين الأخيرة التي استضافتها العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، حيث تحدثا عن صفقة بريكست.

ولفتت إلى أن هناك من يزعم أن بريطانيا لا يمكنها القيام بصفقة تجارية مع أمريكا في إطار خطط مايو/ أيار. وقالت: "كلانا أقر بأننا سنتمكن من القيام بصفقة تجارية، ولدينا فريق عمل بيننا كان ينظر في ما قد نضعه بشأن الاتفاق".