غارة أمريكية تقتل قياديا بارزا في حركة طالبان

نشر الأحد ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2018

(CNN)-- قتلت غارة جوية أمريكية، السبت، أحد كبار قادة طالبان فى مقاطعة هلمند، حسبما أكد متحدث عسكري أمريكي لشبكة CNN.

وقال الكولونيل ديف بتلر، الناطق باسم القوات الأمريكية وأفغانستان، إنه "يمكننا أن نؤكد غارة جوية أمريكية أجريت أمس أسفرت عن مقتل القيادي بطالبان، الملا مانان"، مضيفا: "نحن نقود نحو حل سياسي. هذا القتل ليس بالضرورة أن يستمر".

ولفت بتلر إلى أن "قوات الأمن الوطني الأفغاني شنت هجومًا بالتنسيق معنا ودعمنا لهم، وخاصة الضربات الدقيقة".

وأشار إلى أنه رداً على بيان حركة طالبان فإنه "ينبغي عليهم النظر في تكثيف محادثات السلام، وليس القتال. ستكون لديهم مشكلة في تكثيف القتال عندما يتعرض مقاتلوها وقادتها لهجوم مستمر. محادثات السلام هي الحل الوحيد".

كان مينان قائدًا سياسيًا عسكريًا لحركة طالبان في هلمند، أحد أقوى معاقل التمرد. وقال مسؤول عسكري أمريكي لشبكة CNN إن الغارة التي استهدفته تمت بواسطة طائرة بدون طيار.