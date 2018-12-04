باع الطائرة ولم ينم بالقصر.. رئيس المكسيك الجديد يفي بوعوده

(CNN)-- أوفى الرئيس المكسيكي الجديد، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، المعروف أيضا باسم AMLO، بالعديد من الوعود التي قطعها قبيل انتخابه، بما في ذلك بيعه للطائرة الرئاسية المكسيكية. كما أنه أوفى بوعده بعدم الإقامة في القصر الرئاسي، وبدلاً من ذلك فتحه للجمهور كمركز ثقافي.

وفاز لوبيز أوبرادور بانتصار ساحق في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الأول من يوليو / تموز، وبدأ فترة ولايته التي تستمر 6 سنوات متعهداً بشن حرب قوية ضد الفساد، وأصر على أن هذه القضية كانت أسوأ كابوس في المكسيك.

وأثناء أداء اليمين، أعاد لوبيز أوبرادور التأكيد على نيته ببيع الطائرة الرئاسية في المكسيك وعدم الإقامة في القصر الرئاسي.

كما قال لوبيز إنه سيحصل على 40 بالمائة من راتبه الرئاسي فقط. وفي تحرك استثنائي، أعلن أيضاً عن عزمه الترويج لاستفتاء جديد خلال رئاسته، مضيفًا أنه لن “يسعى أبدًا لإعادة انتخابه“.