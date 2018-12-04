احتجاجات "السترات الصفراء".. اتجاه في فرنسا لتعليق رفع أسعار الوقود

(CNN)—تتجه فرنسا إلى الإعلان عن تعليق قرار رفع أسعار الوقود، بعد الاحتجاجات العنيفة، التي خرجت خلال عطلة نهاية الأسبوع تحت اسم "السترات الصفراء"، ما أثار دعوات إلى التهدئة وعقد محادثات حكومية.

ووفقًا لتقرير محطة BFMTV التابعة لـCNN، فإن رئيس الوزراء إدوارد فيليب سيعلن عن وقف اختياري، الثلاثاء، لقرار رفع أسعار الوقود، والذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير/ كانون الثاني 2019.

وأثارت التكلفة المتزايدة للبنزين ووقود الديزل الاحتجاجات التي تطورت منذ ذلك الحين إلى مظاهرات أوسع ضد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، وكشفت عن التوترات بين النخبة الحضرية والفقراء الريفيين.

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وطلب ماكرون من القادة السياسيين مقابلة منظمي الاحتجاج هذا الأسبوع. ومع ذلك، انسحب اثنان من زعماء المظاهرات، هما بنجامين كوشي وجاكلين مورو، من اجتماع مع رئيس الوزراء فيليب الذي كان من المقرر عقده، الثلاثاء، وفقا لما ذكره المتحدث باسم الحركة ماكسيم نيكول.