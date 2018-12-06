غلق برج إيفل أمام الزوار بسبب الاحتجاجات في فرنسا

نشر الخميس ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت إدارة برج إيفل في فرتسا، الخميس، عن غلق البرج أمام الزوار بسبب المظاهرات التي ستشهدها العاصمة باريس، السبت، حسبما جاء في حسابها على موقع "تويتر".

وسيتم إغلاق ما لا يقل عن 6 متاحف في باريس، السبت، بسبب الاحتجاجات المتوقعة.

وسيكون من بين المتاحف التي سيتم إغلاقها متحف باريس ومتحف فيكتور هوجو ومتحف باريس للفن الحديث، وسراديب الموتى.

تأتي تلك التطورات في أعقاب تراجع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطوة رئيسية أخرى، الأربعاء، في مواجهة الاحتجاجات التي خرجت على مستوى البلاد ضد حكومته.

وقالت متحدثة باسم مكتب ماكرون إن الزيادة المقررة على ضريبة الوقود لن يتم تطبيقها في عام 2019.

وكان قد أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، قبل يوم واحد أن رفع الضرائب سيتأجل لمدة ستة أشهر من أول يناير/ كانون الثاني المقبل، وذلك جراء الاحتجاجات التي خرجت تحت مسمى "السترات الصفراء".