بوتين عن نية أمريكا الانسحاب من معاهدة "القوى النووية": سنرد بالمثل

موسكو، روسيا (CNN) – أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الأربعاء، أن حكومته "سترد بالمثل" بعد أن أعلمت الحكومة الأمريكية رسمياً روسيا عن قرار انسحابها من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى في غضون 60 يوماً إن لم تقم روسيا بـ"الامتثال بها"، بحسب تحذيرات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

وقال بوتين، في مؤتمر بموسكو، إن "بلداناً أخرى لا تزال تمتلك الأسلحة التي تحدها المعاهدة"، مضيفاً: "الكثير من الدول الأخرى أي حوالي 12 منهم، قد يكونوا يصنعون مثل هذه الأسلحة، فيما قامت روسيا والولايات حدوا أنفسهم بشكل ثنائي".

ورأى الرئيس الروسي، أن "أمريكا تؤمن بأن الموقف قد تغير كثيراً" مما يستدعي حصولها على الأسلحة، كما تابع قائلاً: "ما هو ردنا؟ هذا بسيط: إذاً علينا أن نفعل الشيء ذاته".

وشبه بوتين رغبة انسحاب أمريكا بقرار إلغاء معاهدة الصواريخ المضادة البالستية من قبل إدارة بوش الابن، إذ رأى أن "الشيء ذاته" يحصل اليوم" إلا أن الإدارة الأمريكية "تفكر بمن يقع عليه اللوم" في الخطوة التي اعتبر بوتين بأنها "طائشة".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في 20 من أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أن بلاده ستنسحب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى التي وقعتها، في 1987، مع الاتحاد السوفيتي آنذاك.