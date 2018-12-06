رئيس الإكوادور لـCNN: نحتاج إلى حل متفق عليه بشأن أسانج

(CNN)-- قال رئيس الإكوادور، لينين مورينو، إنه يفضل لمؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج، أن يسلم نفسه للسلطات بسبب التكلفة التي تدفعها الإكوادور لمنحه حق اللجوء، وكذلك لمصلحته.

وأضاف مورينو، في مقابلة مع CNN، أن "أكثر من خمس سنوات في اللجوء ليست إنسانية". لكنه قال إن الإكوادور لم تكن على وشك التخلي عن أسانج.

وأوضح: "سنحمي حقوق السيد أسانج - وهذا هو السبب في أننا نبحث عن حل، لكن هذا يجب أن يكون حلا متفق عليه".

واعتبر أن "أسانج ليس بحاجة إلى الخوف من نقله إلى بلد يمكن أن يواجه فيه عقوبة الإعدام"، موضحا أنه "وفقاً للحكومة البريطانية، لن يقوموا أبداً بتسليم شخص إلى بلد تكون حياته فيه عرضة للخطر"، لافتا إلى أنه "سيقضي بضعة أشهر في السجن، وبعد ذلك سينال حريته".

ويواجه أسانج مذكرة توقيف بريطانية لانتهاك شروط الكفالة بالسعي لطلب اللجوء في السفارة في عام 2012 - لكن السويد، التي سعت في الأساس إلى استجوابه بشأن مزاعم الإساءة الجنسية، قالت إنها لم تعد تسعى إلى تسليمه.