دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر رجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، مقطع فيديو معزيا بوفاة الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الأب، لافتا إلى علاقات جمعته معه ومع الرئيس جورج بوش الأبن على مدى 15 عاما.

جاء ذلك في تغريدة للوليد بن طلال على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال في تعليق على الفيديو: "مع أكثر من 15 عاما من العلاقات القريبة والشخصية مع الرئيسين بوش الـ41 والـ43 أقدم خالص تعازي لعائلة بوش وللشعب الأمريكي على وفاة الرئيس جورج بوش (الأب).. فليرقد بسلام".

بوش الأب كان له باع طويل في السياسة الأمريكية حيث كان ابن سيناتور بالكونغرس الأمريكي، وخدم بدوره كسيناتور جمهوري وتمرس في العلاقات الدبلوماسية وشغر منصب رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA".

على صعيد الشرق الأوسط، برز اسم بوش الأب في عدد من الأحداث الدولية لعل من أبرزها قراره العام 1990 بالتدخل وإخراج قوات الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين من الكويت، حيث ترأست الولايات المتحدة الأمريكية تحالفا دوليا ضم 400 ألف جندي أمريكي لإخراج العراقيين من الكويت.