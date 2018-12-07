مصدران لـCNN: استقالة كبير موظفي البيت الأبيض خلال أيام

نشر الجمعة ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2018

واشنطن، الولايات المتحدة (CNN)-- أفاد مصدران مطلعان لـCNN بأنه من المتوقع أن يستقيل جون كيلي من منصب كبير موظفي البيت الأبيض خلال الأيام المقبلة.

وبعد نحو 17 شهراً، وصل كيلي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى طريق مسدود في علاقتهما.

وعلى الرغم من أن ترامب طلب من كيلي خلال الصيف البقاء في منصبه للعامين المقبلين، إلا أن الاثنين توقفا عن الحديث في الأيام الأخيرة.

ومن المحتمل تعيين نيك أيرز، كبير موظفي نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الذي لا يزال ينظر إليه على أنه منافس رائد، ليحل محل كيلي.

وكان كيلي على وشك الاستقالة أو الإطاحة به من قبل. لكن المساعدين يشعرون أن العلاقة لا يمكن إنقاذها هذه المرة. وأصبح ترامب يشعر بقلق متزايد من تسلم الديمقراطيين لمجلس النواب في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقال ترامب بشكل خاص إنه يحتاج إلى شخص آخر لمساعدته خلال السنتين الأخيرتين من ولايته الأولى، والتي يتوقع أن تكون مركزة سياسيا. ولقد شكا الرئيس الأمريكي مراراً وتكراراً من أن كيلي "لا يتمتع بذكاء سياسي".