فرنسا تترقب خطاب ماكرون وسط احتجاجات طلابية

نشر الاثنين ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2018

كل ما تريد معرفته.. من هم متظاهرو "السترات الصفراء" في فرنسا

باريس، فرنسا (CNN)-- أعلنت متحدثة باسم وزارة التعليم الفرنسية، الإثنين، عن احتجاجات طلابية في البلاد، مشيرة إلى أنها تشمل من 100 إلى 120 مدرسة ثانوية، لافتة في الوقت نفسه إلى أن هناك 40 مدرسة يحاصرها الطلاب تماما.

ويحتج الطلاب الفرنسيون على الإصلاحات الحكومية الأخيرة في قطاع التعليم، والتي تشمل التغييرات في المدارس الثانوية والنظام الجامعي.

وتأتي الاحتجاجات في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمخاطبة الشعب الفرنسي، ليل الإثنين، رداً على 4 أسابيع من احتجاجات أصحاب "السترات الصفراء" في جميع أنحاء البلاد.