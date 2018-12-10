نشر الاثنين ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2018

كل ما تريد معرفته.. من هم متظاهرو "السترات الصفراء" في فرنسا

(CNN)-- كشفت وزارة الداخلية الفرنسية عن عدد المتظاهرين والمحتجزين جراء احتجاجات "السترات الصفراء"، التي شهدتها البلاد خلال 4 أسابيع.

وجاءت الأرقام على النحو التالي:

17 نوفمبر/ تشرين الثاني: 282 ألف متظاهر- 73 في الحجز

24 نوفمبر/ تشرين الثاني: 166 ألف متظاهر - 307 في الحجز

1 ديسمبر/ كانون الأول: 136 ألف متظاهر- 630 في الحجز

8 ديسمبر/ كانون الأول: 136 ألف متظاهر- 1220 قيد الاحتجاز

يشار إلى أن أصحاب "السترات الصفراء" يرجعون سبب وجودهم في شوارع باريس إلى الاحتجاج على رفع أسعار الوقود، وهو الأمر الذي قوبل باستخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع ضدهم في العاصمة الفرنسية، إلى جانب احتجاز المئات من الأشخاص.