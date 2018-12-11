سقوط قتلى ومصابين في تفجير انتحاري بكابول.. وطالبان تعلن مسؤوليتها

نشر الثلاثاء ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2018

شاهد.. آثار انفجار كابول الذي أودى بحياة 48 شخصاً على الأقل

كابول (CNN)-- أعلنت حركة طالبان، الثلاثاء، مسؤوليتها عن تفجير انتحاري شهدته العاصمة الأفغانية كابول تسبب في مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 6 آخرين.

جاء ذلك بحسب ما أعلن عنه المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في رسالة إلى وسائل الإعلام.

واستهدف التفجير الانتحاري قافلة من قوات الأمن الأفغانية في منطقة باغمان بكابول.

وبشأن تفاصيل الهجوم الانتحاري، صرح نصرت رحيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية الباكستانية، لشبكة CNN، بأنه يعتقد وجود مدنيبن بين الضحايا، لافتا إلى أنه جاري التحقيق في الواقعة.