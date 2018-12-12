وزير الداخلية الفرنسي يتابع حادثة ستراسبورغ ويطالب بتجنب نشر الشائعات

نشر الثلاثاء ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2018

أتلانتا، الولايات المتحدة الامريكية (CNN) – أكد وزير الداخلية الفرنسي كريستوفر كستانر إنه يراقب الوضع في مدينة ستراسبورغ، بعد مقتل شخص على الأقل وإصابة 9 آخرين وحذر المواطنين من نشر الإشاعات.

وقال كستانر عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "ستراسبورغ: أراقب الوضع من مركز المراقبة بوزارة الداخلية"، وأضاف قائلا: "لقد تحركت قوات الأمن والإنقاذ لا تنشروا الشائعات واتبعوا توجيهات السلطات".

وقال تلفزيون BFM إن حادثة إطلاق النار في المدينة الواقعة شمال شرق فرنسا أسفر عن مقتل شخص على الأقل إصابة 9 أشخاص قرب سوق لعيد الميلاد في مركز المدينة.

يذكر أن فرنسا شهدت احتجاجات واسعة خلال الأسابيع الماضية من قبل من يعرفون بـ"السترات الصفراء" احتجاجا على رفع أسعار المحروقات.