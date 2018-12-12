باريس، فرنسا (CNN)—قال ريمي هيتز، المدعي العام في العاصمة الفرنسية، باريس، إن منفذ إطلاق النار في مدينة ستراسبورغ صرخ "الله أكبر" خلال تنفيذه لعملية إطلاق النار، لافتا إلى أنه كان يحمل سكينا أيضا خلال عمليته.

وتابع قائلا إن المشتبه به يدعى شريف سي، ويبلغ من العمر 27 عاما ومن مواليد الـ24 من فبراير/ شباط العام 1989، لافتا إلى أن لديه سجلا إجراميا تتضمن 27 إدانة في كل من فرنسا وألمانيا وسويسرا.

ويذكر أن مكتب الادعاء الفرنسي أكد مقتل 3 أشخاص وجرح 12 آخرين، 6 منهم في حالة خطرة، وذلك في الهجوم الذي استهدف سوقا لاحتفالات أعياد الميلاد في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.

وكان مكتب المدعي العام الفرنسي قال في تصريحات سابقة لـCNN إن قسم مكافحة الإرهاب هو من يقود التحقيقات في هذا الهجوم وأن 350 عنصرا من مختلف الأجهزة الأمنية تم نشرهم للعثور على مطلق النار الذي ما زال طليقا بعد فراره من موقع الهجوم مستقلا سيارة أجرة.