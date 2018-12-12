نشر الثلاثاء ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2018

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت دائرة الإطفاء الفرنسية عن مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين خلال إطلاق نار في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، الثلاثاء، في الوقت الذي أكد فيه المتحدث باسم الشرطة الفرنسية لـCNN إصابة عدد من المواطنين إثرا إطلاق نار في المدينة.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء إعلانا لإدارة الإطفاء الفرنسية أكدت فيه مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين في إطلاق نار في مركز المدينة الواقعة شمال شرق فرنسا.

بدورها، طالبت وزارة الداخلية الفرنسية المواطنين بالبقاء في منازلهم وأعلنت عن وجود أحداث في مدينة ستراسبورغ دون أن تحدد طبيعتها، وفقا لتغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر.

وقال المتحدث باسم الشرطة الفرنسية لـCNN إن عددا من المواطنين أصيبوا إثر حادثة إطلاق نار في المدينة الفرنسية دون أن يتم القبض على الفاعل أو تحديد الموقع الذي وقعت فيه الحادثة.