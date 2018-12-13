روسيا تدعو أمريكا إلى "الإفراج السريع" عن بوتينا

نشر الخميس ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2018

موسكو، روسيا (CNN)-- دعت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، الولايات المتحدة إلى "الإفراج السريع" عن العميلة الروسية المتهمة ماريا بوتينا، قبل عقد جلسة استماع بشأن اعترافها بما قامت به في واشنطن وفقا لاتفاق مع مدعين فيدراليين، الخميس.

وقالت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي أسبوعي بموسكو، الخميس: "نطالب واشنطن باحترام الحقوق القانونية والإفراج السريع عن بوتينا".

وأضافت زاخاروفا أنه "توفر السفارة الروسية [في الولايات المتحدة] لها كل الدعم والمساعدة اللازمين".

وتم اتهام بوتينا بالتصرف بشكل غير قانوني كعميل أجنبي لروسيا من خلال العمل على خلق قناة خلفية لموسكو في واشنطن من خلال جماعات تضم الناشطين الأمريكيين، وذلك وفقا للاعتراف الذي ستدلي به بعد متوقع مع المدعين الفيدراليين.