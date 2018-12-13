تيريزا ماي تنجو من اقتراع سحب الثقة في بريطانيا

نشر الأربعاء ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2018

(CNN)-- نجت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، من التصويت على حجب الثقة عنها من قبل أعضاء في حزبها بسبب تعاملها مع ملف خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

وفازت ماي بأغلبية 200 صوت مقابل 117 خلال الاقتراع، حسب النتائج التي أعلنها غراهام برادي، عضو البرلمان الذي يرأس لجنة 1922، التي تمثل المشرعين المحافظين في مجلس العموم البريطاني.

ووعدت ماي بأنها لن تقاتل من أجل المشاركة في الانتخابات العامة المقبلة عام 2022.

يأتي ذلك في الوقت الذي كانت تسعى فيه ماي إلى زعماء الاتحاد الأوروبي للحصول على المساعدة في تمرير صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد عبر برلمان بلادها.

وأجبرت ماي على تأجيل التصويت على الاتفاق الخاص بالخروج من الاتحاد الأوروبي، الإثنين، عندما اتضح أن مشروع القانون سيواجه هزيمة مذلة.