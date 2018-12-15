إصابة مراسلة خلال احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا

نشر ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2018

كل ما تريد معرفته.. من هم متظاهرو "السترات الصفراء" في فرنسا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصيبت مراسلة قناة روسيا اليوم في فرنسا، خلال تغطيتها لاحتجاجات السترات الصفراء في العاصمة، باريس، السبت، إثر اشتباكات بين المحتجين والشرطة.

ونشرت القناة خبرا أكدت فيه إصابة مراسلتها في فرنسا بجروح في الوجه إثر إطلاق المحتجين لبعض الأجسام على رجال الأمن بعد منعهم من الانتقال من ساحة الأوبرا إلى منطقة "Champs-Elysees".

من جانبها، نشرت المراسلة صورتها عبر صفحتها على موقع تويتر وكتبت فوقها: "أصبت في Champs Elysees، أشعر بالصدمة قليلا والخوف أكثر من الحقد".

وتشهد باريس احتجاجات واسعة واشتباكات تتحول إلى عنيفة في بعض الأحيان بين محتجي "السترات الصفراء" ورجال الأمن الفرنسي، للأسبوع الخامس على التوالي.

وخرجت حركة السترات الصفراء لتحتج على ارتفاع أسعار الوقود وغلاء المعيشة، ثم تحول الأمر إلى المطالبة بإسقاط الإصلاحات الضريبية التي فرضتها الحكومة الفرنسية، قبل أن تصل إلى حد المطالبة باستقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واختارت الحركة اسم "السترات الصفراء" بسبب فرض الحكومة الفرنسية على سائقي سيارات الأجرة ارتداء سترات صفراء، وقد كانوا هم أول من خرج اعتراضا على ارتفاع أسعار الوقود.