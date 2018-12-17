باكستان ترحب بمحادثات أمريكا وطالبان في الإمارات: نأمل في السلام

نشر الاثنين ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2018

إسلام أباد (CNN)-- قالت باكستان، الإثنين، إنها "ملتزمة بالسلام والمصالحة في أفغانستان"، في معرض تعليقها بشأن المحادثات المقرر عقدها بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح محمد فيصل، المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، على موقع "تويتر"، أنه "إلى جانب المجتمع الدولي وأصحاب المصلحة الآخرين، تلتزم باكستان بالسلام والمصالحة في أفغانستان"، مضيفا في تعليقه على المحادثات التي ستجري في الإمارات، بقوله: "نأمل أن ينهي هذا سفك الدماء في أفغانستان وإحلال السلام بالمنطقة".

والجمعة الماضي، قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن بلاده تسهل المحادثات الأمريكية مع حركة طالبان الأفغانية، الإثنين، بعد طلب من الولايات المتحدة.

جاء ذلك بعد أن قام المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد بزيارة إسلام أباد، حيث عقد اجتماعات مع رئيس الوزراء الباكستاني والقائد العسكري الجنرال قمر جاويد باجوا، سعيا للحصول على مساعدتهم في تسهيل محادثات السلام الأفغانية.