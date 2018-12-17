مقتل 62 مسلحا من حركة الشباب بغارات أمريكية في الصومال

نشر الاثنين ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2018

(CNN)-- أعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا (Africom)، الإثنين، أن 62 مسلحا من حركة الشباب لقوا مصرعهم إثر الغارات الجوية الأمريكية في الصومال خلال ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وشنت القوات الأمريكية 6 غارات جوية أدت إلى مقتل 62 من متشددي حركة الشباب في الصومال، وفقا لبيان صادر عن القيادة الأمريكية في أفريقيا.

وقالت القيادة الأمريكية في إفريقيا إن ضرباتها في 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري أسفرت عن مقتل 34 مسلحا، لافتة إلى مقتل 28 آخرين يوم 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وذكر البيان أن الضربات الجوية الأمريكية نفذت بالتنسيق مع الحكومة الفيدرالية الصومالية "لمنع الارهابيين من استخدام المناطق النائية كملاذ آمن للتخطيط والتوجيه والالهام والتجنيد لهجمات مستقبلية".

وتستخدم حركة الشباب "أجزاء من جنوب ووسط الصومال للتخطيط من أجل تنفيذ الهجمات الإرهابية، وسرقة المساعدات الإنسانية، وابتزاز السكان المحليين لتمويل عملياتها ، وإيواء الإرهابيين المتطرفين"، وفقا للبيان.