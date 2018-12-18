أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – ألقي القبض على زوجين بريطانيين ينتميان إلى حركة "Neo Nazi" وتم سجنهما بعد أن قاما بتسمية ابنهما، أدولف، نسبة إلى قائد النازية في ألمانيا، لاتهامهما بالانتماء إلى مجموعة يمينية متطرفة "إرهابية"، وفقا لما ذكرته محكمة برمنغهام الملكية لـCNN، الإثنين.

وتم إلقاء القبض على الزوجين بعد أن نشرا صورا لطفلهما وهو يرتدي زي مجموعة "Ku Klux Klan"، وأصدرت المحكمة حكما بالسجن على الزوج، توماس لمدة 6 سنوات و6 أشهر، كما حكمت على الزوجة، باتاتاس، بالسجن لمدة 5 سنوات.

وقد انتشرت صورة الطفل الذي أطلق عليه والداه اسم أدولف حبا بهتلر، في الصحافة البريطانية وهو يرتدي زي مجموعة "KKK" السرية ويحمل علم النازية.

ووصف أحد المحامين، ويدعى ميبورن إنمان، المجموعة بأنها تحمل أهدافا شريرة، وتسعى إلى قلب الديمقراطية في عبر العنف والقتل وإعادة ترسيخ الأسلوب الذي اتبعته الدولة النازية.