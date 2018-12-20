زلزال قوته 7.4 ريختر في روسيا.. وتحذير من تسونامي

نشر الخميس ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2018

شاهد.. هلع بعد تحذير من "تسونامي" في ألاسكا

(CNN)-- رصد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي زلزالا قوته 7.4 على مقياس ريختير في روسيا قبالة المحيط الهادئ.

وحذر مركز الرصد من أمواج تسونامي محتملة في المحيط الهادئ قبالة السواحل الواقعة على بعد 300 كم من مركز الزلزال.

يشار إلى أن مركز الزلزال يقع في منطقة نائية بين كامتشاتكا وألاسكا في بحر بيرنغ. ويبدو أن بتروبافلوسك الواقعة في روسيا، هي المدينة الوحيدة التي قد تكون ضمن منطقة التحذير من التسونامي. علما بأن أقرب مدينة إلى مركز الزلزال يبلغ عدد سكانها المئات.