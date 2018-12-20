التخطيط لـ"هجمات داعش" في نيويورك يسجن "البهنساوي" 40 سنة

نشر الأربعاء ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2018

(CNN)-- أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجزئية الجنوبية أن الرجل الذي خطط لتنفيذ هجمات إرهابية في مدينة نيويورك الأمريكية لصالح تنظيم داعش في صيف عام 2016، نال عقوبة السجن 40 سنة.

وأفاد المدعي العام الأمريكي جيفري س. بيرمان، بأنه "باسم تنظيم داعش، خطط عبد الرحمن البهنساوي لهجوم مفصل لإثارة الفوضى والدمار في مدينة نيويورك".

ولفت إلى أن البهنساوي "خطط لتفجير قنابل في ساحة التايمز ومترو الأنفاق في مدينة نيويورك، وإطلاق النار على المدنيين في أماكن الحفلات الموسيقية. وفي معرض إثباته لالتزامه بتنفيذ الهجمات، حدد مواقع للقنابل على خريطة لنظام مترو الأنفاق، واستولى على مجموعة من مواد صنع القنابل".

وتابع: "كان البهنساوي يتطلع، حسب كلماته، إلى خلق أحداث 11 سبتمبر/ أيلول المقبلة".

كما أقر البهنساوي أنه مذنب بارتكاب جرائم الإرهاب في أكتوبر/ تشرين الأول 2016.