آخر تطورات غلق مطار جاتويك في بريطانيا.. نصيحة للمسافرين

نشر الخميس ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2018

لندن (CNN)-- أعلنت الحكومة البريطانية أنه سيتم رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية الليلية في مطارات لندن، الخميس، للمساعدة في تخفيف الاضطرابات الناجمة عن إغلاق مطار جاتويك.

ولم تتمكن الطائرات من الإقلاع أو الهبوط لأكثر من يوم بسبب الطائرات بدون طيار.

وقال وزير النقل البريطاني كريس غرايلينغ لهيئة الإذاعة البريطانية BBC إن "الحكومة تبذل كل ما في وسعها للتعامل مع هذه القضية".

وأفاد غرينلينغ بأن "أحد الأشياء التي سنقوم بها هو مؤقتًا - وأركز بشكل مؤقت - على رفع القيود المفروضة على الطيران الليلي في المطارات الأخرى حتى تتمكن المزيد من الطائرات من دخول البلاد والخروج منها"، مقدما اعتذاره إلى "المقيمين المتضررين"، فضلا عن تمنيه بأن يحتفلوا بـ"أعياد الكريسماس".

ويقول إن الحكومة ستراجع الموقف، الجمعة، للنظر فيما إذا كانت تحتاج إلى رفع القيود المفروضة على الطيران ليلاً لليوم الثاني.

بدوره، وجَّه المتحدث باسم مطار جاتويك نصيحة إلى المسافرين، طالبا منهم عدم الذهاب إلى المطار دون التحقق أولاً من حالة الرحلة مع شركة الطيران المناسبة.

وقال المتحدث لـCNN إن "هذا يرجع إلى أن شركات الطيران قد تستغرق بعض الوقت للحصول على طائرات كافية إلى جاتويك لنقل الركاب المتضررين".

وظل المطار مغلقا لكن مطارات أخرى في لندن رفعت حظر تجوالها ليلا، الخميس، للسماح بسعة إضافية في العاصمة البريطانية.