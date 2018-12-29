ماذا دار في مكالمة بوتين وميركل بشأن سوريا؟

نشر ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2018

موسكو، روسيا (CNN)-- قال الكرملين في بيان إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدثا في مكالمة هاتفية، مساء الجمعة.

وأفاد الكرملين في البيان بأن الزعيمين ناقشا الصراع السوري والخطط الأمريكية لسحب القوات من المنطقة. ووفقاً للكرملين، قال بوتين إن سلسلة من المحادثات التي استضافتها أستانا بكازاخستان "تخلق الظروف لتحقيق تسوية طويلة الأمد وموثوقة في سوريا".

وأضاف الكرملين أيضا أن بوتين وميركل ناقشا المواجهة التي وقعت عند مضيق كيرتش في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عندما أطلقت روسيا النار على 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية، ما أدى إلى أزمة دولية.