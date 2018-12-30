نشر الأحد ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2018

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لحظة اللقاء الأولى بين أم كورية وابنها بعد 68 عاما من الفراق

(CNN)-- كشف مكتب الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، الأحد، عن تلقيه رسالة من زعيم جارته الشمالية كيم جونغ أون.

وفي رسالته الشخصية، بعث كيم بتحية حارة بمناسبة نهاية عام 2018، وأبدى رغبته في أن يحقق مع مون السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية.

ومن المتوقع أن يرد مون على رسالة كيم قريبا، حسبما ذكر مكتب الرئيس الكوري الجنوبي.

ولفت كيم إلى أن الزعيمين التقيا 3 مرات في عام واحد فقط، حيث وضعا تدبيرا جريئا تغلب على صراع طويل الأمد بين الجنوب والشمال. وأكد في رسالته أن مثل هذا الإجراء قد بدد التوتر العسكري والخوف من الحرب لدى الشعب الكوري.

وأعرب كيم عن أسفه لأن خطته لزيارة سيول هذا العام لم تتم كما تم الاتفاق عليه في قمتهم الثالثة في بيونغ يانغ في سبتمبر/ أيول الماضي، وأعرب عن إرادة قوية لزيارة المدينة.

كما أعرب كيم عن استعداده للاجتماع بالرئيس مون في عام 2019؛ لدفع النقاش من أجل تحقيق السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية وحل قضية نزع السلاح النووي معا.